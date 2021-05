Novas pistas do Caso Madeleine McCann fazem Polícia acreditar que menina morreu em Portugal

A polícia da Alemanha reuniu provas contra o suspeito de assassinar a menina Madeleine McCann, desaparecida em 3 de maio de 2007, e acredita que ela foi morta em Portugal, conforme noticiou a mídia internacional nesta terça-feira (18).

O suspeito, Christian Brueckner, teve o sigilo telefônico quebrado. A polícia deve analisar seus movimentos no dia em que Madeleine desapareceu, há 14 anos, na praia portuguesa de Algarve, no condomínio Ocean Club, onde a família passava férias.

"Por muito tempo, os policiais da Alemanha disseram que peças-chave do quebra-cabeça estavam faltando sobre os movimentos de Christian B em Algarve. Essa nova informação pode ajudar a providenciar uma dessas peças", disse uma fonte policial ao jornal Mirror.

Brueckner tem 44 anos e está preso, cumprindo pena por estuprar uma estadunidense de 72 anos, em Portugal.

Antes, a polícia acreditava que a menina tinha sido levada para a Alemanha, e então morta. O promotor do caso, Hans Christian Wolter, afirmou que 'evidências concretas' devem provar que Brueckner matou a garota.

"Acreditamos que ela foi morta em Portugal. Estou otimista que iremos resolver esse caso", disse o promotor. Mais detalhes não foram revelados, para não comprometer o caso.

Madeleine teria feito 18 anos na última quarta-feira (12).

Caso ganha relevância

As investigações do desaparecimento de Madeleine ganharam novos rumos em 2020, quando a polícia passou a considerar Christian como suspeito. Ele viveu na região do Algarve português de 1995 e 2007, segundo o Serviço Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA), e morou em uma casa a cerca de 3 quilômetros da praia da Luz durante alguns anos no período em que Madeleine desapareceu.

Na mesma época, a promotoria alemã afirmou que Madeleine poderia ser considerada morta. A polícia afirma que o suspeito trabalhou no setor turístico e teria sido investigado por roubos em complexos hoteleiros e tráfico de drogas.

Antes da declaração que considerava Madeleine morta, Clarence Mitchell, porta-voz da família McCann, disse que os pais da menina, Kate e Gerry, consideravam o anúncio de um suspeito "potencialmente muito significativo".

Os próprios pais, que na época disseram estar jantando com amigos em um restaurante próximo, chegaram a ser tratados como suspeitos, mas a investigação passou a considerar que a menina havia sido sequestrada.

Segundo o porta-voz, que representa a família desde o desaparecimento, a polícia nunca havia sido "tão específica" sobre um suspeito até o ano passado.