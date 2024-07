Turista desmaia após mordida de cavalo da Guarda Real britânica ao tentar fazer foto; veja vídeo

Uma mulher foi mordida no braço por um cavalo da Guarda Real ao tentar tirar uma foto com o animal em Londres, na Inglaterra. O incidente aconteceu do lado de fora do Palácio de Buckingham, e as cenas foram registradas por vários turistas.

Diferentes vídeos do caso foram feitos, mas a data do ocorrido não foi divulgada. Em uma das cenas é possível ver que, após a mordida, a mulher desmaiou e foi socorrida por outras pessoas que estavam no local.

Veja cena:

Nas imagens é possível ver que a mulher se aproxima do cavalo para uma foto e, logo em seguida, o animal agarra o braço dela. A mulher se afasta rapidamente e vai em direção a outros turistas. Segundos depois, a mulher já está no chão cercada por testemunhas. Uma delas usa um leque para abanar a vítima da mordida. Minutos depois, policiais se aproximam da mulher.

Veja também Mundo Campanha de Kamala Harris para a presidência dos EUA arrecada mais de R$ 450 milhões em 24 horas Mundo Kamala Harris diz ter 'apoio necessário' para ser nomeada candidata à Presidência dos EUA

Os turistas que vão ao local estão cientes do risco. O animal, inclusive, estava ao lado de uma placa avisando sobre o risco de mordidas. "Cuidado. Cavalos podem chutar ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado", dizia placa pendurada na parede, ao lado do animal.