Caso Madeleine McCann: Justiça alemã marca data de julgamento do suspeito

O julgamento do principal suspeito no caso do desaparecimento da menina Madeleine McCann ocorrerá na manhã do dia 16 de fevereiro de 2024, no no Tribunal Superior de Braunschweig. O alemão Christian Brueckner é suspeito de sequestrar e matar a criança em 2007, na vila da Luz, em Lagos, Portugal.

A data do julgamento foi divulgada nesta terça-feira (28). As informações são do Daily Mail.

O promotor do caso relatou que o suspeito será julgado por múltiplos crimes sexuais. Ele possui ficha criminal desde a adolescência por crimes contra menores.

Relembre o caso

Madeleine desapareceu no dia 3 de maio de 2007 em Portugal. A menina britânica estava com a família de férias no país, quando os pais saíram para jantar em um restaurante e deixaram ela e os irmãos dormindo no quarto de um resort na região do Algarve.

O alemão Christian Brueckner foi apontado como o principal suspeito de sequestrar e matar Madeleine McCann após a polícia encontrar uma troca de mensagens suspeitas em seu computador.

Na conversa, Brueckner fala com uma pessoa sobre o desejo de sequestrar e matar uma menina. Ele também menciona a intenção de "documentar" e "destruir provas". O interlocutor responde: "mm". A polícia apura se o texto se refere às iniciais de Madeleine McCann.

Um ex-amigo de Brueckner também relatou que chegou a conversar com o suspeito sobre o assunto em 2008. O ex-amigo teria dito: "De qualquer forma, não entendo como a pequena poderia ter desaparecido sem deixar rasto".

O suspeito, que havia bebido cerca de três cervejas, falou na ocasião: "Ela não gritou". Foi então que o ex-amigo começou a suspeitar dele e passou a informação para a polícia.