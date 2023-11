Menina morre ao ser infectada por ameba 'comedora de cérebro' após nadar em piscina de hotel

Uma garota de 10 anos morreu após ser infectada por um parasita "comedor de cérebro", na Colômbia. Stefanía Villamizar González contraiu a ameba após nadar na piscina de um hotel em que estava hospedada.

Dois dias após mergulhar no local, em junho deste ano, a menina apresentou sintomas como dor de ouvido, febre e vômitos. No entanto, o diagnóstico inicial se confundiu com um quadro de otite - inflamação do ouvido médio.

No começo de julho, o quadro de Stefanía piorou drasticamente, e ela passou a não conseguir se levantar sem ajuda, sentia sensibilidade extrema à luz e teve convulsões.

Então, a família a hospitalizou, mas a saúde dela continuou piorando e a garota faleceu no dia 24 de julho. Ainda sem saber a real causa da morte, os médicos atribuíram a ocorrência a uma meningite - rara inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser fatal.

Devido à rapidez da evolução do quadro até o óbito, as autoridades colombianas decidiram investigar o caso. Então, o Instituto Nacional de Saúde da Colômbia interveio e acabou concluindo que Stefanía morreu por uma encefalite, provocada pela ameba conhecida como "comedora de cérebros", a Naegleria fowleri, conforme o tabloide britânico The Sun.

O parasita chega até o cérebro dos indivíduos através da cavidade nasal. Ao infectar o órgão, passa a destruir as células nervosas. A probabilidade de morte devido a essa ameba é de 95%.