Em novo caso, homem morre por 'ameba comedora de cérebro' após nadar em lago nos EUA

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após uma infecção rara pela ameba Naegleria fowleri, conhecida como "comedora de cérebro", após mergulhar em um lago na Geórgia. O caso foi comunicado pelo Departamento de Saúde do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

A ameba reside no solo e em lagos quentes de água doce, além de rios, lagos e fontes termais. Em comunicado, o departamento explicou que não há risco em água salgada, em água potável e em piscinas devidamente tratadas.

A ação da ameba no corpo humano é a de destruir o tecido cerebral, causando inchaço e geralmente a morte. O caso grave é chamando de meningoencefalite amebiana primária (PAM), mas não existe tratamento eficaz.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão, ainda conforme o órgão, não ocorre de pessoa para pessoa, mas sim quando a água contaminada sobe pelo nariz do indivíduo. Dados apontam que cerca de três infecções ao ano são registradas nos EUA, com cinco delas na Geórgia desde 1962.

"Embora o risco de infecção seja baixo, os usuários recreativos de água devem sempre presumir que existe um risco quando entram em água doce e morna. Se você optar por nadar, poderá reduzir o risco de infecção limitando a quantidade de água que sobe pelo nariz", disse o Departamento de Saúde do Estado da Geórgia.

Apesar do risco baixo de infecção, cientistas tem afirmado que o aquecimento global tem levado a temperaturas mais altas, o que torna propício à propagação da ameba. Na Flórida, nos EUA, o primeiro caso registrado ocorreu após um homem usar água da torneira para enxaguar o rosto e lavar o nariz.

Risco de infecção

Reforçando o perigo da ameba, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informam que a infecção mata mais de 97% das pessoas que a contraem. Nos EUA, por exemplo, apenas quatro pacientes sobreviveram de 1962, quando a primeira foi registrada, até 2021.

Ainda conforme o CDC, as chances de se infectar com a doença são consideradas baixas, apesar da expansão da presença em outras partes do território americano.

Sintomas da doença

Entre os sintomas da infecção por Naegleria fowleri, estão fortes dores de cabeça, febre, náuseas e vômitos, que podem progredir para rigidez do pescoço, convulsões e coma que pode levar à morte.

Após a infecção, as queixas se iniciam em 1 a 12 dias, com a doença progredindo rapidamente e causando a morte em cerca de cinco dias.