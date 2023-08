Drones vão fazer entregas de correspondências e encomendas em ilhas da Escócia

Responsável pelo serviço postal do Reino Unido, o Royal Mail realizará entregas de correspondências e encomendas no arquipélago de Orkney, na Escócia, via drones. A novidade, que começa a valer nesta terça-feira (1º), promete revolucionar o serviço de entregas em áreas de difícil acesso.

Em comunicado, a empresa explicou que os pedidos voarão de Stromness, segunda cidade mais populosa do arquipélago, até as ilhas de Graemsay e Hoy, localizadas a poucos quilômetros ao sul.

Por enquanto, os drones deverão ser usados por apenas três meses, mas o período de utilização dos aparelhos pode ser prorrogado, caso a nova modalidade se mostre eficaz. Vale ressaltar que, antes de implantar o sistema no arquipélago, a Royal Mail já havia testado o uso de drones na entrega de correspondências pelo Reino Unido.

SERVIÇO IMPORTANTE

Ainda segundo o serviço postal, o novo método ajudará a driblar imprevistos, como o mau tempo, que costuma interromper o serviço das barcas, anteriormente responsáveis pelo transporte de encomendas na região.

Além disso, o uso dos dispositivos reduzirá a emissão de gases de efeito estufa e evitará que funcionários arrisquem sua segurança.

Caso as expectativas da empresa se cumpram, a modalidade deverá revolucionar o serviço de entregas em localidades afastadas, facilitando o dia a dia dos moradores. "Qualquer coisa que possa ajudar a manter o serviço universal, especialmente em áreas onde as ilhas são difíceis de alcançar, merece ser apoiado", reforçou Alistair Carmichael, deputado dos arquipélagos de Orkney e Shetland.