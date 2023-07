Japonês que gastou R$ 72 mil em fantasia de cachorro faz 1º passeio na rua; veja vídeo

Um japonês gastou o equivalente a R$ 72 mil para realizar o sonho de se fantasiar de cachorro da raça collie. "Meu nome é Toco, eu queria ser um animal e me tornei um collie", se apresenta o homem em seu canal no YouTube.

O primeiro passeio do homem trajado como o animal foi mostrado em vídeos. Nas imagens, ele fica "de quatro" caminhando pelas ruas com uma "tutora", mostrando truques e recebendo atenção e carinho de transeuntes.

A identidade de "Toco" não foi revelada, segundo o jornal O Globo, porque o homem teme ser julgado. "Não quero que meus hobbies sejam conhecidos, especialmente pelas pessoas com quem trabalho", argumentou.

Veja o vídeo

Fantasia hiper-realista

De acordo com a CNN, "Toco" adquiriu a fantasia hiper-realista de cachorro em maio do ano passado, da Zeppet Workshop, um estúdio japonês conhecido por produzir trajes do tipo.

O canal do homem no YouTube, chamado "Eu quero ser um animal", tem mais de 30,8 mil inscritos. Já o vídeo do primeiro passeio de "Toco", publicado no último dia 21 de julho, já tem mais de 900 mil visualizações.