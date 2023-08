Mulher fica presa na boca de crocodilo por 90 minutos e sobrevive na Indonésia

Uma mulher sobreviveu ao ataque de um crocodilo após 90 minutos presa na boca dele na Indonésia. Falmira de Jesus foi atacada na última quinta-feira (27) enquanto coletava água de um riacho. Ela teve ferimentos graves nos braços, pernas e pés.

O animal abocanhou a vítima de surpresa e arrastou para o pântano. A mulher conseguiu lutar e impedir que o animal a arrastasse para o fundo do riacho. As informações são do Uol.

Alguns colegas de trabalho tentaram resgatá-la e usaram varas para intimidar e afastar o crocodilo. Após o animal soltá-la, ela foi levada ao Sultan Imanuddin Regional Public Hospital

Segundo o jornal, na Indonésia há 14 espécies de crocodilo, e algumas delas são de grande porte e podem ser agressivos.