Zoológico chinês é acusado de fantasiar pessoas de animais; veja vídeo

Um zoológico em Hangzhou, no leste da China, está sendo acusado de fantasiar humanos como se fossem animais. Nas redes sociais, um vídeo em que um urso aparece em pé nas patas traseiras levantou a suspeita de internautas. Por conta da polêmica, a empresa está tendo que provar que os bichos presentes no local são reais.

De acordo com informações do jornal The Guardian, funcionários do zoológico de Hangzhou alegaram, em uma declaração publicada no domingo (30), que "quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e de poder incrível. No entanto, ursos malaios são pequenos. O menor urso do mundo".

Assista ao vídeo

Segundo um porta-voz do zoo, todos os animais são reais e o estabelecimento nunca cometeria tal enganação com o público. Além disso, ele argumentou que a temperatura de verão chinês, em torno 40°C, impossibilitaria uma pessoa de usar a fantasia. “Não duraria mais do que alguns minutos antes de desmaiar", disse.

Não é a primeira vez que zoológicos chineses são alvo de polêmicas. O vídeo de um zoo viralizou nas redes sociais após cães 'customizados' serem usados como lobos, além de burros sendo pintados para se parecerem com zebras.