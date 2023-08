Drones ucranianos são derrubados após atingirem prédios em Moscou, na Rússia; veja vídeo

A Rússia anunciou, nesse domingo (30), que impediu um ataque com drones ucranianos contra Moscou, que chegaram a atingir as fachadas de duas torres de escritórios na capital. Nesta segunda (31), o Kremlin afirmou que esse foi um "ato desesperado" da Ucrânia, cuja contraofensiva, de acordo com a Rússia, é um "fracasso".

"Está claro que a contraofensiva não teve sucesso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva. A situação é "muito difícil" para as forças ucranianas, que não conseguem "nenhum avanço", destacou. "Em um ato desesperado, o regime de Kiev recorre a este tipo de ataque terrorista", acrescentou.

Peskov informou ainda que foram adotadas "todas as medidas possíveis para defender as instalações de infraestruturas civis".

No ataque, "as fachadas de dois prédios de escritórios na cidade de Moscou foram levemente danificadas. Não há vítimas", conforme o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin.

O Ministério da Defesa da Rússia explicou que um drone ucraniano foi destruído no ar sobre o distrito de Odintsovo e outros dois caíram em Moscou. Os ataques forçaram breve fechamento de um aeroporto internacional.

Essa é a quarta tentativa desse tipo na capital russa neste mês e a terceira nesta semana. A guerra entre Rússia e Ucrânia chegará ao 18º mês.

Moscou e seus arredores, a cerca de 500 quilômetros da fronteira ucraniana, raramente foram alvo de ataques em 2022, mas foram atingidos por vários ataques de drones este ano.