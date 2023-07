Após Zelensky falar que espera convite de Lula, Itamaraty diz que ele será 'bem-vindo' ao Brasil

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em entrevista à GloboNews nesta quinta (27), que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é "bem-vindo" no Brasil.

O posicionamento veio após entrevista de Zelensky em entrevista exclusiva do canal, comandada pelo repórter Gabriel Chaim. O mandatário russo afirmou que espera se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas somente se for convidado.

Volodymyr Zelensky ainda afirmou que acredita que Lula ajudará no processo de pacificação no leste europeu em uma tentativa de unir os presidentes da América Latina no mesmo objetivo.

"Primeiro, preciso de coisas bem concretas. Que ele [Lula] una a América Latina e nos dê oportunidade de fazer uma reunião, e de conversar", disse Zelensky.

Além disso, continuou afirmando que há crime de agressão contra a soberania e integridade territorial ucraniana. "Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia, e precisamos desse apoio", completou.

Posicionamento

Em outras reuniões com líderes da Europa, da Ásia e países vizinhos, Lula citou a invasão da Ucrânia pela Rússia, afirmando o posicionamento do governo brasileiro.

O presidente defendeu, anteriormente, a formação de um grupo de países para negociar com russos e ucranianos o fim do conflito no leste europeu, reforçando que o intuito seria diminuir a desigualdade e a fome advindas do conflito.