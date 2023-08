Quatro turistas morrem após carros quebrarem no deserto 'Mar da Morte', na China

Três homens e uma mulher morreram ao adentrar um deserto conhecido como 'Mar da Morte', na China. Os turistas se perderam ao longo do caminho e faleceram após os carros em que estavam quebrarem.

Os quatro tentavam cruzar a Reserva Natural Nacional de Camelos Selvagens de Xinjiang Lop Nur sem autorização, segundo reportado pelo jornal The Sun.

A viagem ao deserto, que pode registrar até 80°C no verão, começou em 22 de junho. Após uma extensa operação de buscas, o carro dos turistas foi encontrado na última quarta-feira (27).

Dois homens e a mulher estavam mortos no interior do veículo. O outro homem foi encontrado morto deitado na areia, com o rosto e os braços completamente queimados.

A polícia acredita que, após o veículo quebrar, o homem tentou procurar ajuda a pé, enquanto os outros ficaram no carro.

A reserva onde os turistas entraram é fechada para turistas, pois é um dos três habitats restantes de uma espécie de camelo em extinção. A visita ao local sem os equipamentos adequados e autorização especial da organização não é recomendada.