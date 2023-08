Homem morre após infecção rara por 'ameba comedora de cérebro' no Texas

Um homem morreu após contrair a ameba Naegleria fowleri, conhecida como "comedora de cérebro", em Austin, no Texas. O óbito foi confirmado pelas autoridades nesta quarta-feira (30). O morador do condado de Travis havia nadado no lago Lyndon Johnson. O local foi fechado para recreação após amostra enviada aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

"Embora essas infecções sejam muito raras, este é um lembrete importante de que existem micróbios presentes em corpos d’água, naturais que podem representar riscos de infecção", informou a Autoridade de Saúde do Condado de Austin-Travis, Desmar Walkes, ao jornal o GLOBO.

Um dos fatores que torna a ideal proliferação desde microrganismo nocivo é o aumento das temperaturas durante o verão.

Quais os sintomas da ameba 'comedora de cérebro'

O quadro grave após contrair o microrganismo é chamado de meningoencefalite amebiana primária (PAM). A ameba "comedora de cérebro" destrói o tecido cerebral, causando assim inchaço e geralmente morte.

Naegleria fowleri vive no solo e em lagos quentes de água doce, rios, lagos e fontes termais. Os microrganismos que vivem em água salgada, como no mar, e em água potável e de piscinas não apresentam riscos.

Como ocorre a transmissão

A Autoridade de Saúde do Condado de Austin-Travis informa que a transmissão não ocorre de pessoa para a pessoa e pela ingestão da água contaminas. Ela é transmitida quando o líquido com o microrganismo sobre pelo nariz.

"Embora o risco de infecção seja baixo, os usuários recreativos de água devem sempre presumir que existe um risco quando entram em água doce e morna. Se você optar por nadar, poderá reduzir o risco de infecção limitando a quantidade de água que sobe pelo nariz", informou o comunicado.

Nos Estados Unidos, ocorrem cerca de três infecções ao ano. Embora raros, os casos estão aumentando no país devido às mudanças climáticas, conforme estudo publicado em maio na revista científica Ohio Journal of Public Health.

Sintomas

Os sintomas iniciam com fortes dores de cabeça, febre, náuseas e vômitos. Eles progridem para rigidez do pescoço, convulsões e coma que pode levar à morte.

A doença progride rapidamente e pode levar a morte em um período de cinco dias.