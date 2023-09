Ferroviário repete feito que apenas um time conseguiu em toda a história da Série D; veja

Neste domingo (3), o Ferroviário venceu o Maranhão nos pênaltis, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D, e conquistou o acesso para a Série C de 2024. Além disso, o Tubarão da Barra repetiu um feito até então inédito. O Ferrão se tornou o segundo clube a subir para a terceira divisão no ano seguinte após ser rebaixado. Até então, apenas o Tupi/MG, em 2013, havia conseguido tal feito.

A equipe mineira foi rebaixada em 2012 após ficar na 20ª posição da Série C, com apenas 14 pontos ganhos em 18 jogos. No ano seguinte, em 2013, na disputa da Série D, o time de Juiz de Fora se classificou na primeira fase como líder de um grupo formado por Aracruz/ES, Araxá/MG, Nova Iguaçu/RJ e Resende/RJ.

Nas oitavas de final, o Tupi enfrentou a Aparecidense/GO. No placar agregado, o clube goiano levou a melhor após dois empates, mas acabou tendo sua exclusão da competição decretada pelo STJD, já que o massagista Esquerdinha invadiu o campo e evitou um gol já na reta final do segundo tempo, interferindo diretamente no resultado que classificaria o time mineiro para as quartas de final.

Um Massagista da Aparecidense impediu um Gol do Tupi pic.twitter.com/wAMazBTrUk https://t.co/6DSDzFdpbI — Mateus 🦇 (@mateuzin_kkj) June 14, 2023

Nas quartas de final, o Tupi eliminou o Mixto/MT depois de empatar o jogo de ida por 1 a 1 e vencer a partida de volta por 3 a 2. O placar agregado classificou a equipe para a semifinal da competição e, consequentemente, para a Série C de 2014, fazendo com que o clube retornasse à terceira divisão um ano após o rebaixamento.

CAMPANHA IMPECÁVEL

O Ferroviário tem uma campanha impecável na Série D do Brasileirão. São 13 vitórias e sete empates em 20 jogos. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o time coral conquistou o acesso de forma invicta e retornou para a Série C um ano após ter sido rebaixado.

Legenda: O técnico Paulinho Kobayashi acumula bons resultados com o Ferroviário em 2023 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

EM BUSCA DO BICAMPEONATO

Com o acesso garantido, o Ferroviário agora vai em busca do bicampeonato brasileiro. O time coral vai enfrentar agora o Caxias/RS nas semifinais da competição. Do outro lado da chave, Athletic/MG e Ferroviária/SP disputam vaga na grande final.

As datas ainda não foram confirmadas pela CBF, mas a previsão é de que as disputas ocorram de 6 a 10 de setembro. Já as partidas da final devem ser entre 16 e 23 do mesmo mês.