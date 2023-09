Com Ferroviário garantido, semifinais da Série D estão definidas; veja confrontos

Após a classificação emocionante do Ferroviário nos pênaltis, neste domingo (22), as semifinais da Série D do Brasileirão de 2023 estão definidas. Além do Tubarão da Barra, o Caxias, o Athletic Club e a Ferroviária também garantiram vaga na próxima fase e seguem em busca do título.

Com a classificação, as quatro equipes também conquistaram o acesso para a Série C de 2024. No entanto, a briga pelo título nacional continua. Os confrontos nas semis, em jogos de ida e volta, serão os seguintes:

Ferroviário x Caxias

Athletic Club x Ferroviária

As datas ainda não foram confirmadas pela CBF, mas a previsão é de que as disputas ocorram de 6 a 10 de setembro. Já as partidas da final devem ser entre 16 e 23 do mesmo mês.