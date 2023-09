Kobayashi se emociona com acesso do Ferroviário à Série C: 'Felicidade que não consigo descrever'

Emocionado, Paulinho Kobayashi celebrou bastante o acesso do Ferroviário à Série C. O técnico do Tubarão da Barra comandou a equipe na vitória diante do Maranhão, neste domingo (3), no Estádio Presidente Varagas. Em duelo válido pelas quartas de final da Série D, o time arrancou o empate nos acréscismos e venceu o adversário nos pênaltis.

"Fico muito feliz de conseguir o acesso. É uma coisa que eu tenho buscado há muito tempo. E aqui a gente conseguiu. Eu confio nesses meninos. Eu tinha certeza que ia acontecer. E ainda foi numa luta. É para mostrar mesmo que esses garotos são merecedores de tudo isso. Agora, por último, a gente conseguiu o acesso nos pênaltis. Glorifico a Deus por tudo isso que aconteceu. (...) É uma emoção muito grande. Uma felicidade que não consigo descrever. (...) Não tenho como descrever tudo isso que estou sentindo hoje", disse o treinador em entrevista à Verdinha FM.

PRÓXIMO DESAFIO

Classificado para as semifinais da Série D, o Tubarão da Barra vai enfrentar o Caxias. O treinador agradeceu o empenho dos jogadores e citou a importância de celebrar o momento. Veja imagens da festa aqui.

"Vamos primeiro descansar. Tentar viajar descansados. Vamos comemorar. Acho que a comemoração é importante, por tudo aquilo que fizemos. E agora, depois disso, a gente vai pensar no Caxias. Mas o objetivo foi alcançado mais uma vez", finalizou Kobayashi.