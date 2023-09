Acesso do Ferroviário à Série C coroa campanha invicta; veja números

O Ferroviário garantiu o acesso à Série C de 2024 com uma campanha espetacular. O melhor time do torneio, invicto há 20 jogos, sacramentou a classificação ao eliminar o Maranhão nos pênaltis, neste domingo (3), após empate em 1 a 1, no estádio Presidente Vargas (PV), pelas quartas de final.

A despedida da Série D chega para um time que desde o início demonstrou que a divisão não o pertencia. A imposição, a hegemonia e o grande trabalho do técnico Paulinho Kobayashi foram pilares de uma jornada premiada, agora com a oportunidade de buscar o bicampeonato da 4ª divisão.

Os números são a chancela da equipe coral. Na temporada em que completa 90 anos, festeja com o torcedor. Uma locomotiva que mostrou uma engrenagem cheia de destaques como o artilheiro Ciel, o zagueiro goleador Alisson, e o goleiro Douglas Dias, que defendeu dois pênaltis nas cobranças.

Na próxima fase, o Tubarão da Barra tem pela frente o Caxias-RS. Além do adversário, os demais clubes que garantiram o acesso à Série C de 2024 foram o Athletic Club-MG e a Ferroviária-SP.

Campanha do Ferroviário na Série D de 2024

Jogos: 20

Vitórias: 13

Empates: 7

Derrota: 0

Gols marcados: 39

Gols sofridos: 10

Artilheiros corais: Ciel (10) e Alisson (7)

Legenda: O técnico Paulinho Kobayashi comandou o Ferroviário até o acesso à Série C Foto: Kid Júnior / SVM

Jogos do Ferroviário na Série D de 2024

Ferroviário (3) 1 x 1 (0) Maranhão-MA | Quartas de final

Maranhão-MA 1x1 Ferroviário | Quartas de final

Ferroviário 3x1 Nacional-PB | Oitavas de final

Nacional-PB 0x0 Ferroviário | Oitavas de final

Ferroviário 3x0 Princesa de Solimões-AM | 2ª fase eliminatória

Princesa do Solimões-AM 1x1 Ferroviário | 2ª fase eliminatória

Fluminense-PI 0x2 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 6x1 Cordino-MA | 1ª fase

Tocantinópolis-TO 1x1 Ferroviário | 1ª fase

Caucaia 1x1 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 2x1 Atlético-CE | 1ª fase

Parnahyba-PI 0x1 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 3x1 Maranhão-MA | 1ª fase

Maranhão-MA 1x1 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 6x0 Parnahyba-PI | 1ª fase

Atlético-CE 0x2 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 1x0 Caucaia-CE | 1ª fase

Ferroviário 1x0 Tocantinópolis-TO | 1ª fase

Cordino-MA 0x1 Ferroviário | 1ª fase

Ferroviário 2x0 Fluminense-PI | 1ª fase

