Opinião: Ferroviário sempre foi o melhor time desta Série D e acesso é muito merecido

O Ferroviário merecia muito o acesso para a Série C do Brasileiro. Seria cruel demais com a fiel torcida coral que escapasse em pleno PV, no último jogo. Ao longo da campanha na Série D, o Tubarão da Barra mostrou-se o melhor time, mais consistente, imbatível em casa e favorito natural ao acesso pela invencibilidade que construiu.

Até o jogo do acesso, a campanha seguia um padrão interessante, de vitórias no PV e empates fora, como no jogo de ida contra o Maranhão.

Mas faltava o jogo final, no Presidente Vargas. Faltava apenas uma vitória, para um time que venceu todos seus adversários no PV na Série D.

Só que o jogo do acesso era diferente, existia toda uma carga emocional. Apoiado pela torcida coral, que compareceu em grande número no PV e fez uma linda festa, o Ferrão foi superior durante os 90 minutos, mas os nervos não permitiram que a vitória viesse no tempo normal.

Legenda: O Ferrão foi melhor nos 90 minutos, tomou um gol nos acréscimos, mas empatou em seguida, levando a decisão para os pênaltis Foto: KID JUNIOR

Pior: veio com uma carga dramática de testar os corações corais. O teimoso empate em 0 a 0 forçava a disputa de pênaltis, até que um falha nos acréscimos - aos 46 - deu a vantagem ao Maranhão.

O Ferrão perdia a invencibilidade e o acesso de forma cruel. Até que destino reservou um gol em seguida - contra - para levar a decisão para os pênaltis.

O gol do empate aos 50 minutos transformou a desolação em esperança e este sentimento foi visto nos pênaltis, com o time convertendo suas 3 cobranças e o Maranhão perdendo todas as três que bateu.

A festa coral foi inesquecível, e um clube que precisa estar em divisões superiores, por sua tradição e tamanho da torcida.

Legenda: O goleiro Douglas Dias foi um dos destaques do acesso coral Foto: KID JUNIOR

Voos mais altos

A Série D é pequena para o Ferroviário, que precisa voltar a se consolidar na Série C, uma divisão com calendário maior, cotas financeiras de participação e a porta de entrada para a Série B.

Claro que o caminho para uma Série B é árduo e o planejamento precisa ser de realizar uma Série C consistente e chegar ao mata-mata, o que não ocorreu nos 4 anos seguidos que esteve lá.

A diretoria montou um time talentoso, o melhor da Série D, com um craque como Ciel e ótimos jogadores como Douglas Dias, Alison, Eder Lima, Wesley e Lincoln.

O trabalho do técnico Paulinho Kobayashi é muito bom e sempre foi consistente desde o Estadual e Copa do Nordeste. Ali já apareciam sinais de que o grupo tinha qualidade e era competitivo, mesmo perdendo Erick Pulga para o Ceará.

O desafio agora é manter os principais jogadores e fortalecer o elenco para a Série C, de melhor nível, com adversários mais fortes.

Enquanto não chega o momento do planejamento, a torcida coral pode comemorar o acesso gigante, ela que esteve sempre ao lado do time e fez uma festa monumental no PV neste domingo.