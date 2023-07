Atlético Cearense vence Guarany de Sobral por WO na Fares Lopes; Bugre deve ser excluído do torneio

A partida entre Guarany de Sobral e Atlético Cearense que deveria acontecer na tarde desta quarta-feira (12), no Estádio do Junco, em Sobral, pela Taça Fares Lopes, não foi realizada devido a problemas de logística por parte do clube mandante. De acordo com o regulamento da competição, a Águia da Precabura venceu por WO e somou seus primeiros três pontos na competição.

Já é a segunda vez que o Guarany de Sobral sofre um WO na Taça Fares Lopes. A primeira aconteceu quando o time não viajou para Juazeiro do Norte, onde deveria enfrentar o Icasa pela rodada de abertura do torneio. Por se tratar de um caso reincidente, o clube sobralense deve ser excluído da competição pela Federação Cearense de Futebol. Com isso, o Bugre corre o risco de ser suspenso de todas as competições chanceladas pela FCF por dois anos e também deverá receber uma punição financeira no valor de R$ 20 mil.

No entanto, o artigo número 58 do Regulamento Geral de Competições diz que “as penalidades administrativas (suspensão administrava e pena pecuniária concomitante) poderão ser substituídas pelo pagamento de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos quais um quinto do valor será revertido para instituições de caridade em cestas básicas”.

Em nota, o Guarany informou que os problemas se intensificaram por conta da grave crise financeira que assola a instituição e pediu desculpas para a sua torcida.