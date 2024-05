Análise: Times tradicionais do Interior perdem espaço na Série A do Cearense para 'emergentes'

O Campeonato Cearense da Série A terá dois representantes inéditos em 2025: Tirol, grande campeão da Série B, e Cariri, vice, dois clubes novos e que evidenciam uma nova 'geografia' do futebol cearense. Na elite em 2025, além deles estarão: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Iguatu, Floresta, Horizonte e Barbalha.

Serão apenas 4 clubes do interior: Maracanã, Iguatu, Barbalha e Cariri, todos relativamente novos em história na elite, e três clubes menores de Fortaleza ou região metropolitana: Horizonte, Floresta e Tirol.

São 7 clubes que nessa nova geografia da elite do futebol cearense, que vem se mutando com a fragilidade recente de times tradicionais do interior, historicamente fortes.

Legenda: O Tirol foi campeão cearense da Série B em 2024 e estreará na elite em 2025 Foto: Iago Ferreira / Tirol

Decadência dos tradicionais

Icasa, Guarany de Sobral, Guarani de Juazeiro são historicamente relevantes, de cidades grandes do interior e que já decidiram campeonatos com o 'Trio de Ferro' da capital, mas que perderam a força por má administrações e problemas financeiros.

E em tempos mais gloriosos, jogaram até a Série D ou C do Campeonato Brasileiro. O Guarany de Sobral foi campeão da Série D de 2010, no 1º título nacional do Estado. No caso do Icasa, o Verdão foi 5º colocado na Série B e quase subiu pra elite do futebol nacional.

Legenda: O Icasa tem uma das torcidas mais fanáticas do Interior, que comparece em massa ao Romeirão, mas continua na Série B Cearense Foto: Heron Targino / Icasa

Além do 'trio de ferro' do Interior, outros clubes, Itapipoca, Maranguape, Quixadá e Limoeiro, também tem história no futebol cearense e chegaram a representar o Estado na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas muitos deles eles, vivem uma realidade semelhante. Sem poder de investimento ou endividados. Em alguns casos, a crise se agrava por fala de apoio do poder público, leia-se apoio financeiro das Prefeituras através de patrocínios. Assim, sobram clubes endividados - Icasa e Guarany de Sobral são os casos mais preocupantes - e não conseguem mais competir com clubes emergentes.

Em que divisão estão estes clubes?

Icasa (Série B Cearense)

Guarani de Juazeiro (Série B Cearense)

Guarany de Sobral (Punido, retorna na Série C do Cearense em 2025)

Itapipoca (Série B Cearense)

Maranguape (Série B Cearense)

Crato (Série C Cearense)

Limoeiro (Série C Cearense)

Quixadá (Série C Cearense)

E a última vez na elite?

Icasa

Com 15 participações na elite cearense desde 2002 quando foi refundado como Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa, jogou a última vez em 2022. O Verdão é vice-campeão da Série A Cearense em 2005, 2007 e 2008. Mas jogou 3 anos seguidos a Série B do Cearense (2018, 2019 e 2020).

Guarani de Juazeiro

Com 38 participações na elite cearense, jogou a última vez a Série A em 2023. Mas antes de 2023, foram 3 anos seguidos na 2º Divisão Cearense (2020-2022).

Guarany de Sobral

O Cacique do Vale foi o 1º time do Interior a ganhar um turno do Campeonato Cearense em 1970 e foi 3º naquele certame. São 49 participações na Série A do Cearense, sendo vice-campeão em 2013. A última vez que jogou a elite cearense foi em 2021. O clube já jogou a Série B do Brasileiro em seis oportunidades e foi campeão da Série D em 2010 do Brasileiro, sendo o primeiro time cearense campeão nacional.

Itapipoca (Série B Cearense)

O Garoto Travesso jogou a elite do futebol cearense 21 vezes e foi 4º colocado em 1999 e 2007. A última vez em que esteve na elite do futebol cearense foi em 2017. O Itapipoca jogou a Série C do Brasileiro em 2003 e 2007.

Maranguape (Série B Cearense)

O Gavião da Serra foi fundado em 1997 e estreou na elite do Campeonato Cearense em 2002. São 11 participações, sendo a última na Série A Cearense em 2018.

Crato (Série C Cearense)

O Crato disputou a Série A Cearense em 8 oportunidades. A estreia dele foi em 2000, e a última participação foi em 2022.

Limoeiro (Série C Cearense)

O Limoeiro disputou a Série A do Cearense em 5 oportunidades. A estreia foi em 1995 e a última participação foi em 1999. O Clube disputou a Série C do Brasileiro em 1998 e foi 7º colocado.

Quixadá (Série C Cearense)

O Quixadá disputou a Série A Cearense em 45 oportunidades. A estreia dele foi em 1968, e a última participação foi em 2016. O Quixinha disputou a Série C do Campeonato Brasileiro em 1997.

Clubes emergentes

Com a decadência de times tão tradicionais do futebol cearense, era natural que outros clubes ocupassem seus lugares na elite. Floresta, Maracanã, Iguatu, Horizonte, Barbalha, Tirol e Cariri, são clubes novos e que estarão na elite do campeonato cearense do ano que vem.

São clubes que aproveitaram bem a lacuna deixada por este clubes mais tradicionais no Interior, e com mais investimento - muitos com um 'mecenas' ou patrocínio forte - estão se consolidando na elite. Floresta e Iguatu são os 'cases' mais recentes e de maior sucesso, de ascensão meteórica e se mantendo competitivos ano a ano.

O Maracanã também segue o mesmo caminho, e que pode ser repetido por Tirol e Cariri. A dupla que veio da Série B será a grande novidade da elite no ano que vem e fazem trabalhos notáveis.

Quando os emergentes estrearam na elite?

Floresta

O Verdão estreou na elite do futebol cearense em 2018. Foi 4º colocado em 2018, 3º em 2019 e vem colecionando resultados expressivos. Foi campeão da Fares Lopes em 2017 e da Taça dos Campeões Cearenses em 2018. Nacionalmente também se destaca, sendo vice-campeão da Série D do Brasileiro em 2020, e está na Série C do Brasileiro desde 2022. Disputará pela 5ª vez a elite do futebol cearense em 2025.

Maracanã

O Maracanã estreou na elite do futebol cearense em 2013. Foi 4º colocado na edição desde ano em 2024. O clube também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro pela 1ª vez este ano.

Iguatu

O Azulão estreou na elite do futebol cearense em 2018. Foi 3º colocado em 2023, jogando a Copa do Brasil e a Série D na mesma temporada. Está desde 2022 na elite do futebol cearense e já conquistou a Fares Lopes de 2023. Está em seu 2º ano na Série D do Campeonato Brasileiro.

Horizonte

O Horizonte jogou 12 vezes a Série A do Campeonato Cearense. Estreou na elite do futebol cearense em 2008 e foi 3º colocado em 2008 e 2012. O Galo do Tabuleiro jogou clube também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro em 2008, a Série D em 2012, e fez grande campanha na Copa do Brasil de 2011, chegando até as Oitavas de Final. Foi campeão da Fares Lopes duas vezes: em 2010 e 2011.

Barbalha

O Raposa dos Verdes Canaviais jogou 5 vezes a Série A do Campeonato Cearense. Estreou na elite do futebol cearense em 2019. O Barbalha já representou o Estado na Copa do Brasil duas vezes (2014 e 2020) e foi campeão da Fares Lopes em 2013.

Tirol

A Coruja teve ascensão meteórica no futebol cearense. Fundado em 2011, se profissionalizou em 2021 como clube-empresa e já chegou na elite do nosso futebol. Foi vice campeão da Série C em 2021 e campeão da Série B este ano. Estreará na elite do futebol cearense em 2025.

Além do futebol profissional, o clube, do bairro Jacarecanga, em Fortaleza, investe em categorias de base e futsal,possuindo equipes de todas as categorias, sendo responsável pela revelação de jogadores do cenário nacional, como os atacante Caio Vidal do Internacional-RS e Erick Pulga, do Ceará.

Cariri

O Cariri foi o primeiro clube empresa de Juazeiro do Norte e foi fundado em 2019.Fez sua estreia como clube profissional em 2020 a Terceira Divisão do Campeonato Cearense.Já na sua primeira temporada profissional na Série C do campeonato cearense, o clube conseguiu o acesso para a Série B de 2021, promovido como vice-campeão.

Este ano, surpreendeu na Série B Cearense, eliminando o favorito Icasa nas semifinais e garantindo o inédito acesso para a elite do futebol cearense para 2025.

Memória e saudosismo

Eu acompanho o futebol cearense desde 1992, como torcedor. Fui a muitos jogos do meu clube de coração contra os times do interior e simpatizo com muitos deles, sei da importância de todos eles.

Lembro do Cearense de 1996, que teve 8 clubes do Interior: América de Russas, Limoeiro, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Iguatu, Itapipoca, Portuguesa do Crato, Quixadá e Uruburetama. Era legal demais e são tempos que não voltam mais, com os Estaduais sendo reduzidos a menos datas e clubes participantes.

Como torcedor, cheguei a ir a alguns jogos no Interior, em Itapipoca, Quixadá, Limoeiro... E ao me tornar repórter, pude visitar as cidades de Sobral, Juazeiro, Itapipoca, Crateús, São Benedito, Trairi, entre outras para escrever o Guia do Estadual para o Diário do Nordeste.

Era sempre uma satisfação em ver o trabalho das equipes do Interior e muitas fazem falta na elite do futebol cearense, pela sua tradição, tamanho de suas torcidas. O Interior faz bem demais ao futebol cearense. Um time na elite movimenta a cidade, é sempre uma atração.

Claro que a situação na qual se encontram Icasa, Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro são reflexo de administrações ruins e endividamento, mas também da falta de apoio financeiro das Prefeituras, que não têm obrigação de patrocinar os clubes, pois existem prioridades nas administrações das cidades, mas o apoio era determinante.

Torço para que os clubes se reergam e disputem a elite do futebol cearense. Mas terão um longo caminho pela frente e no mínimo igualar os trabalhos notáveis de clubes como Floresta, Maracanã, Iguatu, Horizonte, Barbalha, Tirol e Cariri. Eles merecem estar a onde estão: na elite cearense. Que eles sejam exemplos de gestão e planejamento para o times mais tradicionais que estão em baixa.