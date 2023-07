Ferroviário e Iguatu vencem, enquanto Atlético empata com o Icasa pela Fares Lopes; veja os gols

Três jogos movimentaram a rodada da Taça Fares Lopes nesta quarta-feira (05). O Ferroviário recebeu o Guarany de Sobral, no PV, e venceu por 2 a 0. Já o Iguatu goleou o Guarani de Juazeiro por 6 a 0, no Morenão, e o Atlético Cearense ficou no empate por 1 a 1 com o Icasa, no Domingão, em Horizonte.

ATLÉTICO CEARENSE 1 x 1 ICASA

Legenda: Atlético e Icasa ficaram no empate por 1 a 1. Foto: Gabriel Silva / FC Atlético Cearense

Atlético Cearense e Icasa abriram a rodada na tarde desta quarta-feira com um empate no Estádio Domingão, em Horizonte. Ewerton Potiguar abriu o placar para a Águia com um golaço ainda no primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o Verdão do Cariri equilibrou as ações e empatou em um belo chute de Marcelinho, que marcou mais um golaço e definiu a igualdade no placar.

IGUATU 6 x 0 GUARANI DE JUAZEIRO

Legenda: Azulão somou três pontos na estreia da competição. Foto: João Marcos Lima / AD Iguatu

No Estádio Morenão, em Iguatu, a equipe da casa não tomou conhecimento do Guarani de Juazeiro e aplicou uma sonora goleada de 6 a 0. Júlio Nascimento, Daniel, Otacílio Marcos (2x), Dico e Felipe Félix balançaram as redes e garantiram os três pontos para o Azulão do Centro-Sul.

FERROVIÁRIO 2 x 0 GUARANY DE SOBRAL

Finalizando a quarta-feira de Fares Lopes, o Ferroviário recebeu o Guarany de Sobral, no PV, e manteve sua boa fase com mais uma vitória. Porém, o Ferrão viu o primeiro tempo terminar empatado em 0 a 0. Na volta do intervalo, apareceu a estrela de Ciel, que voltou a jogar depois de mais de um mês devido uma lesão na coxa esquerda. O camisa 99 fez boa jogada e tocou para Matheus Lima abrir o placar.

10 minutos depois, foi a vez de Geninho aparecer e decretar o placar favorável ao time coral. O zagueiro acertou um chutaço da entrada da área e contou com a sorte, já que a bola explodiu na trave, mas na sequência bateu nas costas do goleiro Otávio e foi morrer no fundo das redes.