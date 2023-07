Ciel volta a aparecer entre os relacionados do Ferroviário após mais de um mês

O atacante Ciel pode voltar a jogar pelo Ferroviário na noite desta quarta-feira (5), quando o time coral estreia na disputa da Taça Fares Lopes. O veterano foi relacionado para o duelo contra o Guarany de Sobral, no PV, a partir das 20 horas, e a expectativa é de que ele sja escalado.

Há mais de um mês sem jogar, devido uma lesão na coxa esquerda, Ciel concluiu a fase de transição e a diretoria não o poupou para a partida de sábado, pela Série C do Brasileiro, contra o Tocantinópolis-TO, fora de casa. Desde a semana passada que o camisa 99 do Ferroviário fazia trabalhos que simulavam movimentos de jogos para saber se ainda sentiria algum desconforto no local da lesão.

Apesar de ter ficado fora neste período, o atacante não teve a artilharia do Ferroviário ameaçada por nenhum companheiro. Ciel possui 12 gols na temporada, sendo o maior goleador dos corais. Quem mais se aproxima dele é o zagueiro Alisson, que tem sete gols marcados.

Poupado

Se por um lado relacionou Ciel novamente para a partida, por outro Paulinho Kobayashi poupou algumas peças, como o goleiro Douglas Dias. A ideia é rodar o elenco, que passa a ter duas competições a disputar a partir de agora.

Na Taça Fares Lopes, o Tubarão da Barra está no Grupo B, junto com Caucaia, Atlético-CE, Icasa e Guarany de Sobral.