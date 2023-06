Ciel entra em fase final de transição e pode voltar a jogar pelo Ferroviário no fim de semana

Na quarta semana de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Ciel, do Ferroviário, entrou em fase de transição e já trabalha em campo, no Elzir Cabral. A expectativa é de que ele possa estar à disposição do técnico Paulinho Kobayashi para o jogo de domingo (2) contra o Caucaia, pela Série D do Brasilerio.

Ciel teve um estiramento no músculo vasto lateral da coxa após a partida contra o Atlético-CE, dia 3 de junho, e desfalcou o Tubarão da Barra nos últimos quatro jogos pela quarta divisão nacional. Ele passou este mês quase todo na fisioterapia e agora com bola, simulando situações de jogo.

“Nós estamos cuidando dele para que ele volte 100%. Ele está em fase de transição, como se fosse uma simulação de jogo. Para que ele não venha sentir dores no jogo”, explicou o fisioterapeuta do clube, João Antônio.

Recuperação

Na fase de recuperação em que o artilheiro coral se encontra, ele executa finalizações e faz trabalhos de mudança de direção. Quando verificado que ele não sente mais dores, será entregue ao departamento físico, que o deixará em condições de atuar novamente.

Mais uma vez contra o Atlético-CE, nesta quarta-feira (27), o camisa 99 ficará de fora, mas é possível que ele seja opção para encarar o Caucaia na rodada seguinte. Com 41 anos, Ciel soma 24 jogos com a camisa coral e 12 gols marcados, além de duas assistências.