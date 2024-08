Suspeito de participar de homicídio de vereador e ex-PM em Juazeiro do Norte em 2011 é preso em SP

Um homem de 30 anos foragido da Justiça cearense, envolvido em um duplo homicídio contra um vereador e um ex-policial civil — registrado na cidade de Juazeiro do Norte (CE) em 2011 — foi capturado no estado de São Paulo.

O trabalho de inteligência foi coordenado por equipes da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na ocasião do crime, dois homens foram mortos por disparos de arma de fogo no bairro Triângulo.

Conforme investigação, o capturado pela polícia ficou responsável por levar os executores até o local do crime e auxiliou na fuga. Após troca de informações, ele foi localizado em SP

Com apoio da Polícia Militar de São Paulo, o alvo foi encontrado e levado para uma unidade policial, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime foi cumprido. Agora, ele foi colocado à disposição da Justiça e aguarda recambiamento para o Ceará.

Veja também Segurança Mandante da morte de vereador e policial em Juazeiro do Norte é condenado a 22 anos de prisão

Crime em praça pública

Legenda: Matéria sobre o caso datada de setembro de 2021 no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM

Na época, as vítimas estavam em uma praça no bairro Triângulo, quando dois indivíduos chegaram ao local em uma moto e efetuaram vários disparos contra as vítimas com uma pistola.

Eles sofreram ferimentos graves, foram levados para atendimento no Hospital Regional do Cariri, mas não resistiram.