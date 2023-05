Mandante da morte de vereador e policial em Juazeiro do Norte é condenado a 22 anos de prisão

Damião Érico Cavalcante Nicolau, o Damiãozinho, apontado como mandante da morte de um vereador e de um policial civil em Juazeiro do Norte em 2011, foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão pela 1ª Vara Criminal da Comarca do município do Cariri. A sentença foi assinada pelo juiz João Pimental Brito nessa quinta-feira (25).

O condenado está preso desde 26 de abril de 2022, quando era um dos criminosos mais procurados do Ceará. Ele, que também responde pelas alcunhas de Gaspar, Vela ou Gringo, estava em São Paulo movimentando R$ 2 milhões por mês com comércio de drogas.

A condenação que saiu nesta semana diz respeito às mortes do dia 20 de setembro de 2011. O vereador Amarílio Pequeno da Silva e o policial civil aposentado José Alves Bezerra, foram assassinados na Praça do Giradouro, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte.

Ordem partiu de cadeia pública

Eles estavam em um momento de lazer com amigos quando foram surpreendidos por quatro suspeitos que chegaram em duas motos. De acordo com a sentença, Damiãozinho ordenou as mortes de dentro da cadeia pública onde estava preso na época.

A pena havia sido fixada em 20 anos de reclusão, mas foi estendida pois o crime foi "cometido com frieza e de forma premeditada, tendo os ofendidos sido atingido por tiros de arma de fogo, em local de acesso público quando se estavam a confraternizar em momento de lazer", segundo o Poder Judiciário.

"O réu agiu com consciência em busca do resultado criminoso. De forma premeditada ele planejou executar o homicídio ocorrido, mediante organização detalhada o acusado se mobilizou em arregimentar pessoas para consumar o delito, o que realça a intensidade do seu dolo, censurando negativamente a sua conduta", diz texto da sentença.

Ficha criminal

Além do tráfico e associação para o tráfico de drogas, o suspeito responde por homicídios e roubo. Damião chegou a ser capturado no dia 8 de dezembro de 2017, mas quatro dias depois, ele e a esposa Adriana de Oliveira Feitosa, foram resgatados da Cadeia Pública de Milhã, no Sertão Central do Ceará.

Na ocasião, um policial foi morto. O casal era considerado foragido desde então. Os criminosos chegaram à cadeia por volta de 8h, trocaram tiros com a Polícia Militar e conseguiram resgatar ao menos três detentos.

O militar, identificado como sargento Izaías, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Milhã, mas não resistiu aos ferimentos.