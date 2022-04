Polícia Civil cearense prende em São Paulo um dos criminosos mais procurados do Estado

Foi preso nesta terça-feira (26), em São Paulo, um dos criminosos mais procurados do Ceará. Damião Érico Cavalcante Nicolau, 35, também conhecido por Damiãozinho, Gaspar, Vela ou Gringo, já responde por crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubo e possuía cinco mandados de prisão em aberto.

Ele foi localizado na cidade de Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas, e detido por uma equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri cearense, em uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).

Na residência onde ele foi encontrado, foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado, crack, cocaína, aparelhos celulares, uma balança de precisão, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, um carro, uma moto, além de mais de 140 quilos de insumos para fabricação e desdobramento de entorpecentes.

Resgate de presos

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Damião é fugitivo da cadeia pública da cidade de Milhã, no Sertão Central do Ceará. Ele foi resgatado por uma quadrilha junto com outros detentos, em dezembro de 2017. Na ação, um policial militar foi baleado e morreu.

Ainda conforme a SSPDS, ele também é acusado pela morte de um vereador e um policial civil na cidade de Juazeiro do Norte, em 2011.

Detalhes da operação que resultou na prisão de Damião serão divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (27), na sede da Superintendência da Polícia Civil, em Fortaleza.