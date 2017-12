Polícia divulga detalhes sobre envolvidos no resgates de presos em Milhã

15:59 · 14.12.2017 / atualizado às 16:32

Carlos Odeon Bandeira, de 34 anos, também conhecido por “Jow”, possui passagens pela polícia por diversos crimes ( Foto: VCrepórter )

A Polícia divulgou, nesta quinta-feira (14), detalhes da prisão dos envolvidos na ação que culminou com o resgate de detentos da cadeia pública de Milhã, no interior do Ceará, na última terça-feira (12).

Capturados no mesmo dia do resgate, Carlos Odeon Bandeira, de 34 anos, também conhecido por “Jow”, possui passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, falsificação de documentos, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de já ter participado de outro resgate. Ele também já havia sido preso pro envolvimento com o tráfico de drogas.

O outro suspeito preso foi identificado por Givanildo da Silva, de 45 anos, vulgo “Branco”. Na sua ficha constava passagem pela polícia por crime ambiental.

Conforme a Polícia, ambos foram identificados a partir de um documento de um carro encontrado na residência do casal Adriana de Oliveira e Damião Cavalcante, que se encontra foragido. No caso, uma Hilux de placas PMT-5999. A mulher, de acordo ainda com a Polícia, não possuía passagem, mas Damião tem uma extensa ficha. Ele responde a um procedimento por porte ilegal de arma de fogo; três por homicídio; sete por roubo; entre outros.

Sobre o resgate

Em uma ação criminosa ousada na manhã desta terça-feira (12), uma quadrilha resgatou presos e matou um policial militar, na Cadeia Pública de Milhã (a cerca de 300 km de distância de Fortaleza).

De acordo com o comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 20, tenente-coronel Gilberto Calixto, os criminosos chegaram à cadeia por volta de 8h, trocaram tiros com a Polícia Militar e conseguiram resgatar ao menos três detentos.

O militar, identificado como sargento Izaías, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Milhã, mas não resistiu aos ferimentos.