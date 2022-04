Casal é executado com tiros de fuzil e pistola dentro de casa em Cascavel

Um casal foi executado a tiros dentro de casa, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta terça-feira (26). Dezenas de cápsulas de munições foram encontradas no local - inclusive de fuzil e de pistola.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem e uma mulher, ambos com 42 anos, foram encontrados já mortos no imóvel, no bairro Coaçu. Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local.

O homem possuía passagens pela Polícia pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo. E a mulher possuía antecedente por associação para o tráfico.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local do crime para colher indícios que auxiliarão nas investigações. O caso é apurado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel, da PC-CE. Diligências estão em andamento visando identificar a autoria do crime, segundo a SSPDS.

A Secretaria informou que a população pode contribuir com as investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp - por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3334-3591, da Delegacia Metropolitana de Cascavel. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.