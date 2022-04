Dupla é presa por matar mulher que se abraçou ao filho para protegê-lo em Caucaia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta sexta-feira (22), por suspeita de matarem uma mulher que se abraçou ao filho para protegê-lo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O alvo da ação criminosa e o pai dele também foram baleados, mas sobreviveram.

Cirleide Maria Braga de Oliveira, de 47 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa, na Rua Padre Cícero, no bairro Picuí, na noite da última quinta-feira (21).

A Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), comandada pelo tenente-coronel Hideraldo Bellini e pelo tenente Hermidio, iniciou as buscas pelos autores do crime, que resultaram nas prisões em flagrante de Gleison Alves Sousa e Daniel Rayni da Rocha Rodrigues, ambos de 23 anos, no bairro Picuí, horas depois do homicídio.

Conforme as primeiras informações levantadas pela Polícia Militar, os suspeitos tinham o objetivo de matar um homem de 29 anos, por vingança, já que ele teria matado um "inocente". Além disso, o alvo da ação criminosa teria filmado uma mulher "rasgando a camisa" (ou seja, trocando de facção criminosa).

Com a dupla, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380, duas espingardas artesanais calibre 12 e munições.

Gleison Sousa já respondia por um homicídio contra o próprio primo e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Enquanto Daniel Rayni respondia por outro homicídio e desacato.

O material apreendido e os suspeitos foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), para serem autuados pelo homicídio ocorrido na última quinta-feira (21).