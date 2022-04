Policial militar é baleado durante discussão no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um policial militar foi baleado durante uma discussão no bairro Parangaba em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (21). Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o PM foi socorrido consciente a uma unidade de saúde.

Até a noite desta quinta ele ainda estava recebendo atendimento médico. O suspeito que disparou contra o militar foi preso momentos após o crime.

Segundo a corporação, o homem foi detido por uma composição da Força Tática e encaminhado ao 30º Distrito Policial (DP), no bairro São Cristóvão. A briga teria acontecido em um posto e sido motivada por som alto.

Na unidade, "estão sendo adotadas as medidas cabíveis e de onde partirão os trabalhos investigativos para apurar as circunstâncias em que se deram os fatos".

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados

PMs baleados

Neste mês, pelo menos dois outros policiais militares (PMs) foram baleados. O caso mais recente ocorreu no bairro Granja Portugal, na Capital cearense, quando um tenente da reserva da PMCE foi baleado na cabeça em frente a familiares.

O outro caso terminou em morte. No último dia 14, o PM Leonardo Jader Gonçalves Lírio morreu aos 30 anos, após ser baleado durante sua folga no bairro Padre Andrade no dia anterior.

O militar chegou a dar entrada no hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.