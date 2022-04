DJ e cantor de reggae são baleados em casa de shows em Fortaleza e morrem no hospital

Dois homens foram baleados dentro de uma casa de shows de reggae, localizada na Rua José Avelino, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (20), e morreram no hospital. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, de 34 e 36 anos, foram socorridas por populares, mas não resistiram aos ferimentos causados por armas de fogo. As identidades não foram divulgadas.

O homem de 34 anos tinha passagens pela Polícia por roubo. Enquanto a vítima de 36 anos respondia por tráfico de drogas, desacato, dano e crime contra incolumidade pública, segundo a SSPDS.

A reportagem apurou que um deles era conhecido como 'Thiago Poeta' e outro, como 'Catita'. Um atuava como DJ e o outro como cantor, de músicas de reggae.

Ninguém foi preso ainda pelo crime. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) participaram dos primeiros levantamentos do caso, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A SSPDS ressaltou a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.