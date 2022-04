Empresário paranaense reage a assalto e é morto no Eusébio; dupla é presa pelo crime

O empresário paranaense do ramo de tecnologias Diogo Bittar de Almeida, de 36 anos, morreu após reagir a um assalto e ser baleado, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último domingo (17). Dois suspeitos foram presos pelo crime, e uma arma de fogo apreendida, horas depois.

A reportagem apurou que um casal de amigos de Diogo Bittar, que estava em uma confraternização familiar e se encaminhava para um veículo, foi surpreendido pelos dois criminosos. O assalto foi anunciado. O empresário foi chamado pelo porteiro do condomínio e tentou intervir na ação criminosa, com um chute contra um suspeito, momento que foi baleado.

Os criminosos fugiram na posse do automóvel. Diogo foi socorrido por populares e levado a um hospital, mas não resistiu. Ele era casado e tinha dois filhos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e iniciou as buscas pelos criminosos. Com ajuda os sistemas Agilis e de Videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos foram localizados horas após o latrocínio, no bairro de Lourdes, em Fortaleza.

Os suspeitos foram identificados como Allan de Oliveira Rocha, de 20 anos, com antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, roubo e receptação; e Rubens das Neves Sousa, 18, com antecedentes por tráfico de drogas. Com a dupla, a PMCE recuperou o veículo roubado, apreendeu um revólver calibre 38, dois celulares e um fone de ouvido.

O material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde um inquérito policial por latrocínio foi lavrado. O caso foi transferido posteriormente para a Delegacia Metropolitana de Eusébio, responsável por conduzir a investigação.

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2046, da Delegacia Metropolitana de Eusébio.

As informações podem ser direcionadas também para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos, segundo a Pasta.