Homem de 26 anos é baleado e sofre tentativa de latrocínio no Bom Jardim

Uma tentativa de latrocínio foi registrada no bairro Bom Jardim no último sábado (16), em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará está investigando o caso de um homem lesionado por disparo de arma de fogo.

O jovem de 26 anos sofreu a ação depois que suspeitos tentaram roubar o seu veículo. Logo após ser atingido, moradores socorreram a vítima e encaminharam o homem para uma unidade de saúde.

Em meio a fuga da ação frustrada, os suspeitos roubaram uma motocicleta no local. Ainda conforme a SSPDS, o veículo foi encontrado por policiais militares e restituído.

Os criminosos seguem foragidos. No entanto, os primeiros levantamentos do caso já foram realizados por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), enquanto a Polícia Civil segue tentando localizar os suspeitos do crime.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

