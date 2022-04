Homem envolvido em furto ao Banco Central é preso em Fortaleza

Um homem de 59 anos foi preso, neste domingo (17), em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça Federal no Estado do Ceará. Ele tem envolvimento no furto ao Banco Central, ocorrido em Fortaleza no ano de 2005, ocasião em que mais de R$ 160 milhões foram furtados.

A prisão ocorreu em Fortaleza e foi realizada por policiais da Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará. De acordo com a Polícia Federal, "o homem já havia sido preso anteriormente por participação direta no furto, que é considerado o maior da história do Brasil, mas foi posto em liberdade em razão de alvará de soltura".

Com o cumprimento dessa nova ordem de prisão, expedida em março de 2022, o homem será encaminhado ao sistema prisional do Ceará e estará à disposição da Justiça Federal.

A Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.