Motorista de aplicativo de 23 anos é assassinado a tiros em carro no bairro Benfica

Um motorista de aplicativo de 23 anos foi assassinado a tiros em um carro nesse domingo (17), em Fortaleza. A vítima foi lesionada no bairro Benfica e morreu no local, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (Amap-CE), o jovem é identificado como Jorge Alysson das Chagas Soares.

O homicídio é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a SSPDS, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

O crime teve participação de mais de uma pessoa. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está em diligências para localizar os suspeitos.