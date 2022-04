Casal que vinha de Rondônia para o Ceará é preso com 11 kg de cocaína escondidos em veículo

Um casal que vinha do Estado de Rondônia para o Ceará foi preso na posse de 11kg de cocaína, escondidos dentro do tanque de combustível do carro. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo ocorreu no Km 22 da BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último domingo (22).

Policiais rodoviários federais participavam da Operação Semana Santa 2022 quando abordaram um veículo Volkswagen Fox, de cor branca, com três ocupantes: o motorista, um homem de 44 anos, natural de Porto Velho (RO); sua esposa, uma mulher de 42 anos, natural de Manaus (AM); e o filho do casal, um menor de 11 anos, também natural de Porto Velho.

Polícia Rodoviária Federal Em publicação Durante a abordagem, o casal apresentou-se bastante nervoso, o que chamou atenção dos policiais. Após fiscalização minuciosa no veículo, foi encontrado escondido dentro do tanque de combustível, cerca de 11 kg de cocaína acondicionada em 10 tabletes da droga."

De acordo com a PRF, o motorista confessou que receberia R$ 15 mil para transportar a droga - avaliada em quase R$ 2 milhões - de Rondônia para Fortaleza.

O casal foi levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A droga e o veículo foram apreendidos. Já o filho dos suspeitos foi encaminhado ao Conselho Tutelar.