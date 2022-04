Preso com ouro e carros de luxo no Ceará vendia drogas 'puras' da Bolívia e Paraguai para a Europa

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apurou que Rodrigo Lupércio Sebastião, o 'Chocolate', de 45 anos, comercializava drogas com alto teor de pureza, provenientes de países como a Bolívia e o Paraguai, que têm como principal destino a Europa. Ele e a esposa foram presos em um condomínio de luxo, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (13), na posse de três veículos avaliados em cerca de R$ 1,4 milhão e joias de ouro.

Rodrigo Lupércio seria um dos coordenadores do envio de cocaína e haxixe (espécie de maconha mais concentrada) para outros continentes. "A gente percebe, pelo que apurou até aqui, que a droga que ele comercializa ainda é destinada a um processo de desdobramento, pelo nível de pureza. A aparência dela é até densa, pegajosa", aponta o delegado de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, Ismael Araújo.

A PC-CE afirma que ainda não identificou se a droga passava pelo Ceará antes de cruzar oceanos e se 'Chocolate' integra alguma facção criminosa. Entretanto, a imprensa do Mato Grosso ligou 'Chocolate' a uma organização criminosa de origem carioca, que está espalhada por todo o Brasil - inclusive no Ceará.

Uma das formas do grupo criminoso comandado pelo homem preso ocultar o entorpecente enviado para a Europa é escondê-lo em esculturas, segundo a investigação.

Legenda: Três veículos de alto padrão, que somam o valor de R$ 1,4 milhão, também foram apreendidos durante a operação policial Foto: Messias Borges

De acordo com o delegado Ismael Araújo, o suspeito nasceu em Umuarama (PR), no Paraná, e se consolidou no crime nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Há pelo menos dois anos, ele morava no Ceará, onde levava uma vida de luxo, e viajava com certa frequência para estados brasileiros que fazem fronteira com outros países.

Ismael Araújo Delegado da Polícia Civil do Ceará Ele gosta muito de automóveis. Verificamos uma casa muito luxuosa. Ele gostava de ir a festas com esse Porsche amarelo. E foi encontrada uma pequena quantidade de droga sintética na casa, mas ele disse que era para o consumo próprio."

Além do Porsche (avaliado em R$ 900 mil), a Polícia Civil apreendeu outros dois veículos de alto padrão, joias de ouro que pesam 0,5 kg e valem cerca de R$ 150 mil, um relógio, caixas de som e 8 aparelhos celulares.

Os celulares apreendidos serão fundamentais para o aprofundamento da investigação. "A gente passa agora a analisar o conteúdo apreendido, notadamente os telefones celulares apreendidos. Temos autorização judicial para isso, inclusive", aponta Araújo.

Homem já tinha sido detido com droga no Ceará

Rodrigo Lupércio Sebastião já havia sido preso no Ceará, em 2018. De acordo com o delegado Ismael Araújo, o suspeito foi detido em flagrante, junto de outro homem, na posse de cerca de 8,5 kg de cocaína, em uma abordagem policial na BR-116, em Chorozinho, há mais de três anos.

Segundo o delegado de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, 'Chocolate' ficou preso por cerca de um ano no Sistema Penitenciário cearense, até ser absolvido pela Justiça Federal. O outro homem que também foi preso assumiu a posse da droga e livrou o colega, o que, para a Polícia Civil, mostra a liderança de Rodrigo.

Questionado sobre a prisão em 2018, Rodrigo Lupércio afirmou à Polícia que veio ao Ceará na época para comemorar o aniversário, mas não fixou residência. Os investigadores acreditam que, no tempo em que ele esteve preso, a família se mudou para o Estado.

'Chocolate' já cumpriu pena de 13 anos de prisão por roubo a banco, foi condenado por integrar organização criminosa e também responde a extorsão mediante sequestro e estelionato, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

Ismael Araújo Delegado da Polícia Civil do Ceará Ele tentou se manter longe do distrito da culpa. Ou seja, ele estava longe da origem da droga que ele adquire e longe do destino. Ele controlava isso remotamente. Ele pensava o seguinte: 'não tenho pena pendente, vou andar aqui (no Ceará) como uma pessoa que tem um histórico criminal, mas se ressocializou e tocou a vida a partir disso'."

Crime de lavagem de dinheiro

O suspeito se apresentava no Ceará como empresário e abriu três contas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que funcionavam como "empresas de fachada", para a lavagem de dinheiro, segundo a investigação da Polícia Civil.

Uma das "empresas de fachada", um suposto depósito de construção, funcionava em uma sala pequena, que estava sempre fechada, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PC-CE, Rodrigo Lupércio Sebastião movimentou milhões de reais no Ceará, inclusive com remessas de valores para o exterior. As contas bancárias dele foram bloqueadas, por ordem judicial. Além dos mandados de prisão, a Polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão, em Fortaleza e Aquiraz, no Ceará; e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.