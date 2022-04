Facção tenta conquistar território rival na Messejana, mas suspeitos são presos e armas apreendidas

Quatro integrantes de uma facção cearense, dissidente de um grupo criminoso de origem carioca, foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) enquanto tentavam conquistar um território rival (dominado por antigos comparsas), no bairro Messejana, em Fortaleza, na última terça-feira (5). Quatro armas de fogo e 57 munições foram apreendidas.

A investida da nova facção cearense (nascida em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza) em territórios da facção carioca, localizados na Capital, foi mostrada em reportagem publicada pelo Diário do Nordeste no último dia 31 de março. A Grande Messejana e o Grande Pirambu são os principais alvos dos criminosos dissidentes, o que provocou um "deslocamento" da violência entre as duas cidades, com tiroteios e homicídios mais frequentes nas regiões de Fortaleza.

Conforme documentos obtidos pela reportagem, equipes da Polícia Militar foram acionadas para uma possível invasão de um grupo criminoso armado a uma área dominada por rivais, na Comunidade da Lagoa Seca, em Messejana, na tarde de terça-feira.

41 Pelo menos quatro viaturas policiais fizeram um cerco na Comunidade, e alguns dos suspeitos tentaram fugir por um matagal, às margens da Lagoa da Messejana. O apoio aéreo, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), também foi acionado. Ao total, 41 policiais participaram da ação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), quatro suspeitos acabaram localizados. Entre eles, dois adultos foram presos: José Wilame Silva Almeida, de 22 anos (com passagens por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor) e Marcos Vitor de Deus Ferreira, 18 (sem antecedentes criminais). E dois adolescentes, de 16 e 15 anos - que já respondiam a atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo - capturados.

Com o grupo, foram apreendidos uma espingarda artesanal calibre 12, duas pistolas calibre 380, um revólver calibre 40, 57 munições, uma balança de precisão e 15 gramas de cocaína foram localizados.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). José Willame e Marcos Vitor foram atuados em flagrante por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já os adolescentes vão responder a um Ato Infracional análogo aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Nesta quarta-feira (6), a 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, da Justiça Estadual, decidiu converter as prisões em flagrante dos dois suspeitos em prisões preventivas, "a fim de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal".