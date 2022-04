Casal é preso no CE com carros de luxo avaliados em R$ 1,4 milhão e ouro em operação interestadual

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em uma operação interestadual contra o tráfico de drogas e outros crimes, nesta quarta-feira (13). Os suspeitos, de 45 e 33, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidos na posse de três carros de luxo - avaliados em um total de R$ 1,4 milhão - e certa quantidade de ouro.

De acordo com informações prévias divulgadas pela PC-CE, a operação cumpriu mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, em Fortaleza e Aquiraz, no Ceará; e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A força-tarefa ainda resultou no bloqueio de contas bancárias.

A operação foi articulada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio da Delegacia de Repressão às Atividades Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento de Inteligência (DIP) e da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da PC-CE.

Mais informações sobre os trabalhos policiais serão divulgados em coletiva de imprensa, às 14h30 desta quarta (13), na sede da Denarc, no bairro de Fátima, em Fortaleza.