Falsa grávida é flagrada com aparelhos eletrônicos na barriga em abordagem policial; veja vídeo

Uma mulher foi flagrada com aparelhos eletrônicos (como celulares e outros) na barriga, passando-se por uma falsa grávida, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Município de Céu Azul, no Estado do Paraná. O caso aconteceu na última quarta-feira (13).

Segundo informações da PRF, a mulher e o companheiro vinham do Paraguai para o Brasil, quando foram abordados no Km 660 da BR-277, por volta de 21h.

Polícia Rodoviária Federal Em divulgação Os policiais da União abordaram um automóvel, e o casal ocupante levantou uma suspeita ao fazer o desembarque. A mulher apresentava um grande volume na barriga, o qual não parceria visualmente real. E, ao ser entrevistada, demonstrou nervosismo e um relato desconexo."

Os policiais rodoviários estranharam a barriga da mulher, que confessou que escondia os aparelhos eletrônicos dentro de uma cinta abdominal e decidiu revelá-los.

Veja o vídeo da apreensão:

O material apreendido e o casal foram levados à unidade da Receita Federal em Cascavel, no Paraná.