Corpo de paraquedista desaparecida em Manaus é encontrado no Rio Negro

Foi encontrado na manhã deste sábado (16) o corpo da paraquedista de 26 anos que estava desaparecida após ser levada por um forte vento em Manaus. As informações são do G1.

Conforme o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz, uma equipe de pilotos de drones independentes conseguiu localizar o corpo da paraquedista, nas margens do Rio Negro, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

A vítima é uma empresária natural do município de Carauari, no interior do Estado. Seu corpo foi identificado por familiares na cabeceira da Ponte Jornalista Philippe Daou, na Zona Oeste de Manaus.

Familiares e integrantes do grupo de paraquedistas de Manaus não quiseram comentar o acidente.

O acidente

A vítima desapareceu na sexta-feira (15) com outro paraquedista, quando um grupo de 14 pessoas realizava saltos em Manaus, sendo surpreendido pelo forte vento e pela chuva que atingiu a cidade durante a tarde. Dez deles conseguiram fazer o pouso com segurança. O outro paraquedista segue desaparecido.

Devido à forte chuva, quatro paraquedistas tiveram que desviar a rota e tentaram fazer um pouso de emergência. Dois conseguiram pousar em solo e os outros dois foram jogados pelo forte vento para dentro do Rio Negro, segundo explicou o comandante do Corpo de Bombeiros.