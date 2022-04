Morre o general Newton Cruz, ex-chefe do SNI durante a ditadura militar

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 97 anos, o general Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. A informação foi confirmada pelo G1.

O militar morreu de causas naturais e estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte.

Histórico

Em 1994, Newton Cruz foi candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSD. Terminou em terceiro colocado no primeiro turno, atrás de Marcello Alencar (PSDB) e Anthony Garotinho (PDT).

O militar foi acusado de crimes durante a ditadura no âmbito da Comissão da Verdade, junto com outros 377 membros do Exército.

Cruz também foi acusado de participar da tentativa de atentado a bomba no Riocentro em 1981. Ele chegou a ser denunciado pelo MPF em 2014 por participação no atentado e recebeu, meses depois, da Justiça Federal, um habeas corpus.