Gabriel Luiz, repórter da TV Globo, é extubado e está lúcido após ser esfaqueado

O jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, foi extubado, na noite dessa sexta-feira (15), e está consciente e conversando, após ser atacado a facadas por um adolescente e um jovem em Brasília. As informações são do portal Metrópoles.

Gabriel tem 28 anos e está hospitalizado desde o dia do atentado. A hipótese investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é de que tenha sido uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte.

Em entrevista coletiva à imprensa, Douglas Fernandes, delegado da PCDF, afirmou que os suspeitos confessaram envolvimento no crime e deram detalhes da abordagem ao repórter.

"Um dos indivíduos deu um 'mata-leão' na vítima, enquanto o outro desferiu as facadas. O celular foi descartado porque, segundo eles, poderia ser rastreado. Ambos disseram que não conheciam o Gabriel", relatou o delegado.

Gabriel Luiz é repórter investigativo a TV Globo Brasília, produzindo, principalmente, materiais de denúncia. O perfil do jornalista foi destacado pelo ministro Gilmar Mendes, segundo quem Gabriel "vocaliza as reivindicações das comunidades do DF".