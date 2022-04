Segundo suspeito de esfaquear jornalista Gabriel Luiz é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o segundo suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo Brasília, segundo informou o órgão nesta sexta-feira (15). Ainda nesta tarde, a Polícia havia apreendido um adolescente, também suspeito do crime.

O segundo detido, um homem de 19 anos, foi preso em uma praça no Cruzeiro, de acordo um investigador que atua no caso.

Gabriel, de 28 anos, foi atacado por dois suspeitos na noite de ontem, em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal. A vítima está internada em estado grave, mas estável, em um hospital particular da capital.

De acordo com informações do portal g1, Gabriel Luiz acordou, recebeu visita do pai e de amigos e gesticulou para responder a perguntas. No hospital, Gabriel se comunicou por meio de um bilhete e questionou que horas eram naquele momento.

Vídeo mostra suspeitos

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximo ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fugiram. A carteira da vítima e o celular foram encontrados.

Estado de saúde de Gabriel Luiz

O CBMDF divulgou que a vítima apresentava quadro hemorrágico com “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”. O quadro de saúde de Gabriel é considerado delicado.

O jornalista teve perfurações no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma. E também no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

“Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo”, disse o CBMDF em nota.

