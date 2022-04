Polícia apreende adolescente suspeito de esfaquear jornalista Gabriel Luiz

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (15) um adolescente, suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, da TV Globo Brasília. As informações são do G1.

O segundo suspeito de participar do crime já foi identificado e, segundo a corporação, está sendo procurado. A tentativa de roubo ainda é a principal linha de investigação, comandada pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

Repórter da TV Globo Brasília, Gabriel foi esfaqueado por dois homens, em um estacionamento próximo de casa, na noite desta quinta-feira (14). Ele teve perfurações em diversas partes do corpo e está internado em um hospital particular da capital.

Ele foi atingido por golpes no pescoço, abdômen, tórax e na perna, e teve perfurações no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma, além de no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

Entidades de imprensa repudiam ataque

O ataque sofrido pelo repórter foram repudiados por entidades de imprensa. Se manifestaram sobre o caso pedindo uma apuração veloz e correta quanto ao ataque a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Em nota, a Fenaj repudiou o ato de violência e disse esperar que "os fatos sejam investigados com celeridade e que os responsáveis sejam identificados e punidos". A Abraji e a ABI também repudiaram o crime. A Abert disse que "se solidariza com os familiares e amigos de Gabriel Luiz, desejando sua pronta recuperação, e cobra das autoridades locais uma rigorosa apuração do caso, com a identificação e punição dos responsáveis".