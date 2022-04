Celular do jornalista Gabriel Luiz é encontrado perto do local onde ele foi esfaqueado

Em nota, a Fenaj repudiou o ato de violência e disse esperar que "os fatos sejam investigados com celeridade e que os responsáveis sejam identificados e punidos".

A Abraji e a ABI também repudiaram o crime. A Abert disse que "se solidariza com os familiares e amigos de Gabriel Luiz, desejando sua pronta recuperação, e cobra das autoridades locais uma rigorosa apuração do caso, com a identificação e punição dos responsáveis".

Diversas perfurações

O jornalista foi atingido por golpes no pescoço, abdômen, tórax e na perna. Ele teve perfurações no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma, além de no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade. A vítima está internada em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

Na unidade de saúde ele passou por cirurgias na madrugada e na manhã desta sexta-feira (15). Todas as operações foram bem-sucedidas e ele foi direcionado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A expectativa é que Gabriel seja transferido para um hospital particular na tarde desta sexta.