Mãe de repórter da Globo esfaqueado diz ter sonhado com anjo ferido dias antes do crime

A mãe do jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado na última quinta-feira (14) em Brasília, afirmou que teve um sonho com um anjo ferido dois dias antes do crime acontecer. A empresária Cacia Attias falou sobre a recuperação do filho, que é repórter e editor na TV Globo Brasília e segue internado.

"Dois dias antes de acontecer, eu sonhei que um anjo tinha caído na minha varanda com a asa ferida e eu queria ajudá-lo a voltar a voar. Foi um sonho muito real, mas na hora a gente não sabe o que significa", disse em entrevista a uma série de veículos de imprensa.

Cacia estava de passagem pelo Brasil e logo retornaria ao Canadá, país onde mora atualmente, mas decidiu remarcar o voo e voltou de Natal no Rio Grande do Norte, até Brasília.

Segundo ela, a ideia de alterar a data da passagem aérea já havia sido pensada antes do crime, justamente como uma tentativa de aproveitar mais do filho durante a passagem pelo Brasil.

"Meu voo estava marcado para o Canadá e aí, a gente não sabe como explicar isso, eu havia mudado a data para poder vê-lo, mas nunca pensei que fosse passar por uma situação assim", pontuou.

Recuperação no hospital

Além de falar sobre o sonho, Cacia pontuou que o estado de saúde de Gabriel Luiz é estável e ele continua recebendo todos os cuidados no hospital.

De acordo com o g1, que ouviu familiares do jornalista, ele foi estimulado a caminhar, por uma equipe médica do Hospital de Base do Distrito Federal. Apesar do "passeio", o quadro clínico ainda é grave e ele deve permanecer em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais dois dias, no mínimo.

No entanto, amigos e familiares de Gabriel comantaram que ele já está conversando e que seu bom humor está retornando. "Já fez até piadas", disse um parente ao g1. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

