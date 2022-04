Repórter da TV Globo que foi esfaqueado caminha por corredores de hospital e já faz piadas

O repórter Gabriel Luiz, 29, da filiada da TV Globo em Brasília, tem se recuperado bem das lesões sofridas ao ser esfaqueado por dois jovens na noite da última quinta-feira (14).

De acordo com o g1, que ouviu familiares do jornalista, ele foi estimulado a caminhar, por uma equipe médica do Hospital de Base do Distrito Federal. Apesar do "passeio", o quadro clínico ainda é grave e ele deve permanecer em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais dois dias, no mínimo.

No entanto, amigos e familiares de Gabriel comantaram que ele já está conversando e que seu bom humor está retornando. "Já fez até piadas", disse um parente ao g1. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Entenda o caso



Gabriel está hospitalizado desde o dia do atentado. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a hipótese de que o jornalista tenha sofrido uma tentativa de latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte.

O delegado à frente do caso, Douglas Fernandes, informou que foram capturados dois suspeitos do crime e que eles teriam confessado o envolvimento.

"Um dos indivíduos deu um 'mata-leão' na vítima, enquanto o outro desferiu as facadas. O celular foi descartado porque, segundo eles, poderia ser rastreado. Ambos disseram que não conheciam o Gabriel", relatou o delegado.

Gabriel Luiz é repórter investigativo da TV Globo em Brasília. Ele foi atacado perto de sua casa, no Sudoeste. Quando foi socorrido, apresentava quadro hemorrágico com corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda.

