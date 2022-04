Homem finge passar mal para não pagar conta de R$ 6 mil em bar e é preso em Goiânia

Um homem foi preso em Goiânia no sábado (16) por suspeita de negar o pagamento de uma conta de R$ 6 mil em um bar local. Segundo a comanda do estabelecimento, ele teria pedido váris bebidas alcoólicas, carnes, cervejas e gin. As informações são do G1.

Segundo apuração da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no estado em questão, o suspeito estava junto de amigos e mulheres, mas ficou sozinho logo depois que todos foram embora.

Com isso, ele alegou que estava passando mal e foi socorrido pelos funcionários do bar. O gerente, inclusive, chamou uma equipe do Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros.

De chegada no local, no entanto, eles perceberam que o homem estava fingindo e a Polícia Militar foi chamada para intervir no caso.

Liberdade

A juíza Lívia Vaz da Silva, responsável pelo processo, concedeu liberdade provisória ao homem e condicionou o pagamento de uma fiança de R$ 10 mil. Entretanto, segundo o portal G1, não se sabe se ele efetuou o pagamento da quantia.

Além da falta de pagamento, ele teria se recusado a oferecer a identificação e não assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

