Advogado de Gabriel Monteiro diz que está deixando a defesa do ex-PM a pedido do cliente

O advogado do youtuber e ex-PM Gabriel Monteiro (PL), Sandro Acácio Fraga Gramacho de Figueiredo, anunciou em entrevista veiculada em uma rede social, que está deixando de representar a defesa do parlamentar a pedido do próprio cliente. Sandro disse, no entanto, que continuará como assessor de Gabriel. A informação é do Extra.

"Por opção dele (Gabriel Monteiro), para que ele pudesse me preservar eu não mais atuarei nos processos criminais dele. Atuarei somente como assessor parlamentar dele e auxiliando, obviamente, porque eu conheço todo o processo, todo o inquérito que ele responde", disse o advogado.

Sandro também já foi policial militar e acabou sendo expulso da corporação em dezembro de 2006, acusado de ameaçar moradores da Taquara, na Zona Oeste do Rio, que não pagassem entre R$ 15 e R$ 30 pela "realização de serviço consignado como segurança".

Na época, ele era soldado e estava lotado no 22º BPM (Maré). O advogado afirma que foi vítima de um esquema e que foi absolvido no processo criminal, que está em segredo de justiça.

Figueiredo faz questão de esclarecer que não está abandonando o cliente, mas se afastando da defesa a pedido dele e continua como seu assessor parlamentar.

Em uma entrevista de trinta minutos ao Globo, por telefone, Sandro Figueiredo confirmou que foi preso em 2005. No entanto, ele destacou que foi vítima de um esquema, foi absolvido no processo e que hoje tentam (ele atribuiu as denúncias a um desafeto de Gabriel Monteiro) desqualificá-lo por ser advogado do vereador.

O agora ex-defensor do parlamentar lembrou que decidiu entrar na advocacia após ficar quase três anos na cadeia.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil